video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, cadavere di un uomo nella galleria metro a Garibaldi: tagliato a metà da treno Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato sui binari della metro Linea 2 di piazza Garibaldi. Treni sospesi per 4 ore. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato sui binari della Metropolitana Linea 2 di Napoli, a piazza Garibaldi, questa mattina, domenica 16 febbraio, dagli agenti della Polfer di Napoli Centrale. Il corpo dell'uomo era stato tagliato a metà, probabilmente a seguito di un investimento da parte di un treno. Il rinvenimento è avvenuto attorno alle 2,00 di questa notte, domenica 16 febbraio 2025.

Cadavere nella metro Linea 2, treni fermi per 4 ore

Il cadavere, a quanto apprende Fanpage.it, è stato trovato stanotte sui binari della galleria della metro Linea 2, in direzione Cavour. Si tratta del tunnel che collega le stazioni Garibaldi e Cavour della linea ferroviaria, gestita da Rfi Villa Literno – Pozzuoli – Napoli San Giovanni – Barra, che nel tratto tra Pozzuoli e Napoli- San Giovanni è chiamata metropolitana Linea 2. La circolazione è stata, quindi, sospesa per circa 4 ore in orario notturno, in attesa di arrivo di Polfer e del magistrato di turno, per i dovuti rilievi. La circolazione è stata, poi, riattivata verso le ore 7,00.

Sequestrata la salma, disposta l'autopsia

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l'incidente non sia avvenuto recentemente, ma tempo addietro. Ovviamente sarà l'autopsia a stabilire la causa del decesso. L'uomo era senza documenti e da una prima analisi sommaria sembrerebbe un extracomunitario. Ma si sta approfondendo la questione per stabilire l'identità. La salma è stata sequestrata, per consentire l'esame autoptico.

Leggi anche Fumo nella metro Linea 2 a Cavour e stazioni evacuate: ecco cosa è successo

Intanto, dalle ore 7,00 di stamattina, sulla linea Metropolitana Villa Literno- Napoli la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa in prossimità di Napoli Piazza Garibaldi per il rinvenimento di un cadavere, è tornata regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto. Tra le conseguenze sulla mobilità ferroviaria: 2 treni Intercity sono stati deviati su percorsi alternativi, 10 Regionali cancellati e 10 limitati.