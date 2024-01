Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli 45 nuovi autisti di bus, assunti col diploma: “Finalmente il contratto a tempo indeterminato” Assunti altri 46 autisti di bus, filobus e tram con il concorso 2023. A bando c’erano 25 posti, ma con lo scorrimento si è arrivati a 250 assunti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli arrivano 46 nuovi autisti di bus e tram. Assunti con contratto a tempo indeterminato dall'Anm, l'azienda napoletana dei trasporti, grazie allo scorrimento della graduatoria del 2023. Per partecipare al concorso bastava avere il diploma si scuola superiore. A bando c'erano 25 posti. La selezione si è conclusa lo scorso anno e si è formata una graduatoria con circa 500 idonei. Di questi finora ne sono stati assunti 190. Ai quali se ne aggiungono adesso altri 46. Per molti dei candidati si tratta del primo lavoro a tempo indeterminato. "Finalmente è arrivata l'assunzione per tanti giovani", commenta Nino Simeone, presidente della Commissione Mobilità, che si è battuto per lo scorrimento della graduatoria.

Assunti con contratto a tempo indeterminato

L'ordine di servizio per lo scorrimento della graduatoria è arrivato questa mattina, firmato dall'amministratore unico Nicola Pascale. Il provvedimento va a far scorrere la graduatoria approvata con Determina AU n.23 del 27 aprile 2023. "ANM – è scritto nel documento – intende proseguire con l’assunzione di ulteriore personale, oltre la posizione n.190, mediante un successivo scorrimento della succitata graduatoria, per ulteriori n.46 posizioni, con ingresso scaglionato, in date differenziate entro fine aprile 2024, dalla posizione n.191 alla posizione n. 236". Nei prossimi giorni i 46 neo-assunti saranno convocati per firmare il contratto. Saranno inquadrati con il parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri, 3 A Area professionale, ossia operatori di esercizio di bus, filobus e tram.

Simeone: "L'Anm ha bisogno di personale"

Per Nino Simeone, presidente della Commissione Mobilità:

"Dopo tante chiacchiere finalmente i fatti. Adesso bisogna lavorare per lo scorrimento delle altre unità. L'azienda ha bisogno di personale e non possiamo perdere l'occasione di assumere altri operatori d'esercizio. Troveremo altre risorse e con la riorganizzazione aziendale ci sarà posto per tutti. Con il Sindaco e l'assessore ci siamo ripromessi di fare i fatti… mentre le chiacchiere le lasciamo agli altri".