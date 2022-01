Napoli, ansia per Salome Tetunashvili, 27 anni: è scomparsa da tre giorni La donna vive a Napoli e lavora come badante a Casoria, nella provincia: le sue tracce si sono perse domenica 23 gennaio.

A cura di Valerio Papadia

Sono giorni di apprensione per le sorti di Salome Tetunashvili, 27 anni, scomparsa da Napoli ormai da tre giorni. Le tracce di Salome, conosciuta da tutti come Sali, di origini georgiane, residente a Napoli con la famiglia e impiegata come badante a Casoria, nella provincia, si sono perse domenica 23 gennaio 2022: la donna è uscita di casa e non vi ha fatto più ritorno. Preoccupati, i famigliari della 27enne hanno dato subito l'allarme, denunciandone la scomparsa alle forze dell'ordine e pubblicando un appello sui social network, rivolgendosi a chiunque dovesse avere informazioni utili al suo ritrovamento.

"Lei è Salome (Salì) Tetunashvili, 27 anni, cittadina georgiana, e sono diversi giorni che è scomparsa dal luogo del lavoro. Lavorava come badante a Casoria nei pressi della fabbrica Peugeot. Se qualcuno ha notizie a riguardo lo faccia sapere agli organi competenti e chiedo a tutti gli amici di Facebook gentilmente di condividere questo post. Grazie!", l'appello diramato su Facebook, nel quale si vede anche una foto della 27enne. Molte persone hanno condiviso il post e si augurano che la vicenda di Salome Tetunashvili si risolva nel migliore dei modi e che la 27enne possa presto tornare a casa dalla sua famiglia.