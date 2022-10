Napoli, ambulanza incastrata tra le auto in sosta selvaggia: il personale sanitario le sposta a mano L’ambulanza bloccata al rientro da un intervento. Il personale ha dovuto sollevare le auto in divieto di sosta a braccia.

A Napoli un'ambulanza del 118 è rimasta incastrata tra le auto in sosta selvaggia. Il personale medico sanitario del 118 è stato costretto a scendere in strada ed a spostare a mano le auto, sollevandole di peso, per poter liberare l'ambulanza. È accaduto ieri mattina, in via Salita Pontecorvo, nel centro storico partenopeo. L'ambulanza, secondo quanto ricostruito dal 118, era di rientro dopo un intervento in zona ed è rimasta bloccata tra le auto. Il caso era stato segnalato dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Il 118, diretto da Giuseppe Galano ha poi precisato i dettagli della vicenda, fornendo una ricostruzione di quanto avvenuto.

Il mezzo bloccato al rientro da un intervento

L'ambulanza, ha spiegato il 118, è rimasta bloccata nel viaggio di ritorno, dopo aver inutilmente tentato di soccorrere una anziana che sarebbe morta per la gravità delle sue condizioni. Dopo la segnalazione al centralino, a casa della donna, madre di un poliziotto, è arrivata una prima ambulanza senza medico a bordo, poi anche una seconda ambulanza questa volta con medico a bordo. Sarebbero quindi state effettuate le manovre di rianimazione per oltre trenta minuti. Ciò nonostante l'anziana sarebbe deceduta, secondo il 118, per patologie pregresse. Sulla vicenda non è escluso che i familiari possano presentare denuncia per chiarire tutti i contorni di quanto accaduto.

La lotta contro la sosta selvaggia

I fari delle istituzioni e delle forze dell'ordine sono puntati sul fenomeno della sosta selvaggia. Sia il 118 che l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate chiedono di intensificare gli sforzi per liberare le strade di Napoli dalle auto in divieto di sosta, spesso in vicoli stretti e trafficati, dove le ambulanze già faticano ad arrivare. Sulla vicenda avvenuta ieri è intervenuta anche la società Bourelly, che a Napoli oggi gestisce i carrattrezzi comunali: "La sosta selvaggia – ha scritto in un commento al post di Nessuno Tocchi Ippocrate – è un grave problema per la viabilità dei mezzi di soccorso e per i più deboli. Il Gruppo è perennemente impegnato su entrambi i fronti: emergenza territoriale 118 e rimozione forzata per i comuni di Napoli e Caserta". Esprimendo, poi, le condoglianze alla famiglia e ai cari della persona defunta.