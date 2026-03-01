Napoli, alla Base Nato aumentata la vigilanza e in Prefettura task force per i napoletani a Dubai

La Base Nato di Napoli a Gugliano in Campania / foto da Fb U.S. Naval Support Activity Naples, Italy

Rafforzata la vigilanza alla Base Nato di Napoli a Giugliano in Campania, sede dell'Allied Joint Force Command (JFC)-Naples OTAN, dopo la crisi in Iran e Medioriente. Si tratta di uno dei due comandi strategici operativi del Comando dell'Alleanza Atlantica in Europa. L'altro è in Belgio. Da ieri, la Nsa (Naval Support Activity) di Napoli ha pubblicato un importante avviso dove invita "tutto il personale e le famiglie a rimanere vigili. Sebbene al momento non vi siano minacce specifiche o credibili, la vigilanza resta fondamentale per la vostra sicurezza".

A Napoli attivata task force in Prefettura

A seguito del raid missilistico a Dubai, alla Prefettura di Napoli è stata attivata una task force incaricata di tenere i contatti con i napoletani all'estero, in particolare Medioriente, che potrebbero essere interessati dal blocco aereo. "Sin dall'immediatezza dell'accaduto – si legge in una nota del Comune di Napoli – il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è in stretto contatto con il Prefetto di Napoli Michele di Bari per verificare le necessità dei cittadini napoletani presenti a Dubai per motivi di lavoro, studio o vacanza e rimasti bloccati nella città degli Emirati Arabi Uniti. Il sindaco segue l'evoluzione degli eventi il cui monitoraggio è in capo all'unità di crisi presso la Farnesina".

Napoletani bloccati a Dubai e anche alle Maldive

Molti i cittadini italiani rimasti bloccati all'estero, a causa della crisi in Medioriente, tra questi anche centinaia di napoletani. "Abbiamo subito richiesto alla Farnesina dettagli – spiega a Fanpage.it Cesare Foa, presidente di Adv Unite, l'associazione delle Agenzie di viaggi e Tour operator di Napoli – e siamo in contatto con loro per capire come fare. Le nostre agenzie associate ci stanno segnalando i passeggeri bloccati in modo da contattarli. Sappiamo di molti connazionali bloccati nei paesi arabi, ma anche di altri che dovevano fare scalo o sorvolare questi paesi. Alle Maldive, per esempio, si accede all'aeroporto solo per alcuni voli. Bisogna avere pazienza – conclude Foa – e aspettare che sia annunciata la ripresa dei voli. Le compagnie aeree stanno informando le agenzie di viaggi. Il consiglio della nostra associazione è rivolgersi alla propria agenzia di viaggi che può fornire assistenza dando indicazioni, ma trattandosi di un evento eccezionale, nulla può se non seguire le direttive internazionali. Chi ha prenotato da sé dovrà contattare i propri riferimenti. Il nostro consiglio è di registrarsi sul sito della Farnesina https://www.dovesiamonelmondo.it/ in modo che la Farnesina sappia sempre come contattare i clienti e poter predisporre il rientro".

L'avviso della Base Nato di Giugliano sulla vigilanza

Alla Base Nato di Giugliano, nell'area nord di Napoli, intanto, come detto, è stato pubblicato un avviso sulla vigilanza: "Prestate attenzione a ciò che vi circonda, mantenete un profilo basso e usate cautela se vi trovate inaspettatamente in prossimità di grandi assembramenti". "Come sempre – conclude la nota – se vedete qualcosa di sospetto, segnalatelo". (in originale "Team Naples Community, all personnel and families are reminded to remain vigilant. While there are no specific, credible threats at this time, vigilance remains crucial for your safety and security. Be aware of your surroundings, maintain a low profile, and use caution if you unexpectedly find yourself near large gatherings").