Iran, attacco Israele-USA in diretta, Teheran conferma la morte di Khamenei: “Risponderemo molto duramente”

Un bombardamento a Teheran, capitale dell’Iran

Le ultime notizie di oggi sui bombardamenti di Israele e Stati Uniti all'Iran e sulla crisi in Medio Oriente. I media statali di Teheran hanno confermato l'uccisione della Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei. L'Iran in risposta ha annunciato che "colpirà molto duramente", ha fatto sapere Donald Trump. "È meglio che non lo facciano perché se lo facessero li colpiremmo con una forza mai vista prima!", ha aggiunto il presidente USA.

Nel corso della notte lanciati missili su Tel Aviv e sulle basi statunitensi nel Golfo: Doha, Barhein, Kuwait City. A Dubai colpito un palazzo sull'isola artificiale di Palm Jumeirah e l'aeroporto internazionale. Bloccato nell'Emirato il ministro della Difesa italiano Crosetto. Chiuso lo Stretto di Hormuz dove passa la gran parte del petrolio che rifornisce l'Europa. Per la Mezzaluna Rossa, più di 200 persone sono state uccise ieri in tutto l'Iran, almeno 108 delle quali in una scuola femminile.