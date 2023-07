Napoli, ai dipendenti comunali 2,50 euro al giorno in più per chi lavora allo sportello Dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2023, i sindacati chiedono di migliorare le condizioni dei dipendenti comunali.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bonus di 2,50 euro ai dipendenti comunali che lavorano allo sportello con il pubblico. È una delle richieste dei sindacati al Comune di Napoli dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2023 avvenuta il 5 luglio scorso dopo una lunga maratona notturna in consiglio comunale. Il lavoro al front office, come è noto, può essere particolarmente faticoso e richiedere molte energie. Da qui, la richiesta di una indennità, che, come sottolinea in una nota sindacale la UilFpl, è "prevista dall'articolo 84 bis del Ccnl 2019-21, ex articoli 70 bis comma 1 lettera A", pari appunto "a 2,50 euro al giorno".

Dopo l'approvazione del documento contabile, il prossimo passo per tutti i sindacati sarà la discussione sulla contrattazione decentrata integrativa 2023. Ieri pomeriggio si è svolto un primo incontro presso gli uffici della Direzione Generale di Palazzo San Giacomo. Tra le varie richieste avanzate, il riconoscimento dell'indennità di responsabilità per le categorie C e D, gli incarichi di Elevata Qualificazione.

La Cgil: "Servono altre assunzioni"

La Fp Cgil in una nota firmata da Danilo Criscuolo e Luciano Nazzaro scrive:

Nella notte tra il 4 e 5 luglio è stato approvato il bilancio previsionale del Comune di Napoli. Adesso ci sono tutte le condizioni utili al pagamento di quanto spettante ai lavoratori e alle lavoratrici del comune di Napoli. PIP 2021 Produttività Individuale fino a 720 euro, produttività 2022 fino a 1990 euro per le ex cat. C e D (oggi istruttori e funzionari secondo CCNL 2019/2021) completamento pagamenti Arretrati PEO 2021. Nel contempo bisogna approvare in tempi rapidissimi il PIAO per dare seguito al piano assunzionale:

• assunzioni a settembre delle Maestre e scorrimento della graduatoria delle delle educatrici della graduatoria ancora in essere.

• processo di stabilizzazione del personale precario già contrattualizzato dal Comune di Napoli (REI/RDC – REACT – PNRR).

E conclude:

A Settembre abbiamo proposto, in presenza della necessità di sottoposizione alla COSFEL del fabbisogno per le Maestre di approfittare per procedere nella direzione descritta ed avviare un primo scorrimento di tutte le Graduatorie del Concorso. Lo stesso PIAO va aggiornato alla luce del nuovo CCNL per quanto riguarda lo Smartworking sia nelle percentuali sia nella possibilità di adesione anche dello stesso personale attualmente in prova, effettuando un rilancio della modalità, ormai al di fuori dell’emergenza, che porti tutta l’Amministrazione, secondo regole certe, in una condizione di miglioramento del benessere organizzativo e della stessa produttività dei lavoratori e delle lavoratrici come ampiamente dimostrato nei tempi della pandemia. Siamo convinti che tali proposte di buon senso saranno perseguite dall’Amministrazione che già ha operato e sta operando in discontinuità con un recente passato

La Cisl: "Migliorare le condizioni dei dipendenti"

La Cisl Fp in una nota del coordinatore Agostino Anselmi ha scritto:

Dopo un’intensa giornata di lavori, nelle prime ore di stamani, il Consiglio Comunale approva il Bilancio Previsionale 2023. Un atto indispensabile e fondamentale che ci permette di avere tutte le condizioni necessarie per liquidare gli istituti economici previsti dalla contrattazione decentrata 2021 e 2022 nonché di procedere alla costituzione del PIAO e proseguire il Piano Assunzionale.

E aggiunto:

Pertanto, confidiamo che l’Amministrazione provveda celermente nel predisporre e avviare tutte le procedure capaci di liquidare, già dal mese di Luglio, ai dipendenti comunali le economie previste per gli anni 2021 e 2022, comprensive di arretrati, pagamento di straordinari e non per ultimo di procedere alla stesura del nuovo regolamento per l’attribuzione dell’ex art 70 per i dipendenti dell’Area Istruttori (ex cat. C) aventi diritto. Allo stesso tempo, urge la costituzione del PIAO per completare le assunzioni previste dal concorso (maestre scuola dell’infanzia), procedere allo scorrimento della graduatoria degli I.S.E (per gli asili nido), promuovere nuove Progressioni Verticali e dare seguito ai percorsi di stabilizzazioni del personale REI/RDC, React e del personale impiegato sui fondi del PNRR. Infine, ma non per ultimo, l’approvazione del Bilancio Previsionale ci permette di lavoro subito alla costituzione del Fondo e procede alla Contrattazione Decentrata 2023. Siamo certi che l’Amministrazione si adopererà in questa direzione per dare seguito alle politiche intraprese a favore del personale.

La Uil: "Subito i bonus ai dipendenti"

La UilFpl, nella nota firmata dalla segreteria Aziendale Ida Grassia, ha "chiesto di completare le procedure di valutazione del personale del comparto anni 2022 in modo da consentire l'erogazione delle performance 1.350 euro per le categorie A e B e 1.900 euro per le categorie C e D. Sollecitato lo scorrimento delle graduatorie C e D in concomitanza con gli eventuali scorrimenti degli idonei del concorso esterno e il recupero degli idonei attraverso l'utilizzo dei posti non coperti in altri profili, per il passaggio dalla categoria B a C". Altro tema delicato riguarda l'impiego di personale della Polizia Locale per il contrasto della mala-movida che sta creando agitazione tra il personale.