Napoli, aggredito con un machete a piazza Garibaldi: tagliata la mano sinistra Uomo aggredito in via Duchesca, nella zona di piazza Garibaldi. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Assalito con un machete, gli tagliano la mano sinistra. La violenta aggressione è avvenuta oggi pomeriggio in via Duchesca, nella zona di piazza Garibaldi a Napoli. Secondo le prime informazioni, a quanto apprende Fanpage.it, la vittima è un uomo extracomunitario, di origine nigeriana. Sarebbe stato aggredito, per motivi ancora non chiari, da un connazionale. L'uomo, rimasto ferito, è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso della Clinica Villa Betania, dove ha ricevuto 30 giorni di prognosi per la guarigione.

Al ferito è stata diagnosticata la sub-amputazione della mano sinistra. L'arto, infatti, non è stato completamente staccato. Il personale sanitario che l'ha soccorso gli ha prestato le cure mediche del caso, per poter ricucire l'arto ferito. Sul posto, intanto, sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato, del commissariato Decumani, che stanno indagando sulla vicenda. Al momento non è chiaro se l'aggressione sia scattata al culmine di una lite o se ci siano altre motivazioni dietro il violento gesto.

Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire nelle prossime ore i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto avvenuto e identificare il responsabile dell'aggressione. La zona di piazza Garibaldi, negli ultimi mesi, come denunciato dai comitati civici dei cittadini, ha registrato un'escalation di violenza. Da più parti si chiede di rafforzare la sicurezza nella piazza, che si trova a ridosso della Stazione Centrale di Napoli e dove si trovano tanti hotel, tra i più frequentati dai turisti della città.