Napoli, addio al conducente del filobus storico, la prima corsa nel 1961: aveva 92 anni

Addio a Gennaro Perillo, primo conducente del filobus storico 8021 nel novembre 1961, famoso per la livrea verde, dismesso dal 2001. Perillo aveva 92 anni ed era stato per oltre 40 anni dipendente dell'Anm e prima ancora dell'Atan, le compagnie di trasporti che nel secondo dopoguerra gestivano il trasporto filoviario nel capoluogo cittadino. Lo storico conducente di filobus è scomparso ieri, lunedì 4 agosto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi autoferrotranvieri napoletani, che lo ricordano con affetto e stima, per la grande professionalità e umanità sempre dimostrata nel corso della sua lunga carriera condotta per le strade di Napoli, come a bordo della linea 201, che da piazza Carlo III arriva a piazza Municipio.

Il ricordo: "Addio allo storico conducente del filobus di Napoli"

Lo ricorda commosso Augusto Cracco, ex presidente della Ctp di Napoli: "Ieri ci ha lasciato Gennaro Perillo, che fu il primo conducente del filobus storico 8021 nel novembre 1961, in una delle foto scattate in una giornata nevosa a San Martino, lui è a sinistra. Classe 1933, avemmo il piacere di conoscerlo nel maggio del 2015, quando partecipò ad un'uscita dell'Alfa Romeo Mille e portò il suo tesserino dell'ATAN dell'epoca". Cracco ne ricorda la partecipazione all'evento, "che si ripetè in occasione di Openhouse 2019. Condoglianze alla famiglia e che la terra gli sia lieve, gli amanti del trasporto pubblico e dei filobus lo ricorderanno per sempre".

A Napoli il primo filobus numero 40, all'epoca gestito dall'Eav, fu inaugurato nel 1940 sulla tratta Posillipo Capo-piazza Vittoria. Nel '41 nacque l'AACN, l'Azienda Autofilotranviaria del Comune di Napoli. Il servizio filoviario fu sospeso per diversi mesi durante la guerra, per riprendere nel 1944 con la tratta capo Posillipo-piazza Sannazaro e nel '47 passò all'Atan (Azienda Tranvie Autofilovie Napoli), poi divenuta successivamente Anm.