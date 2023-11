Napoli, 40enne accoltellato a petto e braccia: “Aggredito senza motivo ai Quartieri Spagnoli” I carabinieri intervenuti ieri sera al Pronto Soccorso dei Pellegrini per un uomo ferito con tre fendenti; sono in corso accertamenti sulla versione della vittima.

A cura di Nico Falco

Sono in corso indagini sulla versione di un 40enne napoletano che, nella serata di ieri, 15 novembre, è arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini con ferite da taglio a petto e braccia; l'uomo, che si è mostrato poco collaborativo alle domande dei carabinieri, ha detto di essere stato aggredito da uno sconosciuto e senza motivo mentre era da solo per strada tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, a pochi passi da via Chiaia.

Il ferimento, stando alla versione fornita dalla vittima, sarebbe avvenuto poco prima in vico Santa Teresella degli Spagnoli. Non si sarebbe trattato di una rapina e non ci sarebbe stato nemmeno un litigio a fare da motivo scatenante: lo sconosciuto, che il 40enne è riuscito a descrivere solo vagamente, si sarebbe avventato su di lui senza ragione brandendo una lama e avrebbe sferrato i tre fendenti alle braccia e al torace per poi scappare a piedi.

In ospedale sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Centro, che dopo aver raccolto la testimonianza del 40enne hanno avviato le indagini; sono stati effettuati sopralluoghi nel punto indicato alla ricerca di riscontri e la stessa versione resta per il momento al vaglio degli investigatori; accertamenti sono in corso sulla vita privata dell'uomo, che è stato medicato al Pronto Soccorso e non è in pericolo di vita.