Napoli, 24enne accerchiato e picchiato: ha una lacerazione al rene, dovrà essere operato Un 24enne del Napoletano è stato ricoverato nella notte a Frattamaggiore per una lesione a un rene: sarebbe stato picchiato da sconosciuti mentre era in auto.

Lo avrebbero bloccato mentre era in auto ad Afragola, in provincia di Napoli, e senza un motivo lo avrebbero preso a calci e pugni, procurandogli anche una grave lesione a un rene. È quello che ha raccontato ai carabinieri un 24enne di Caivano, arrivato nella notte appena trascorsa all'ospedale di Frattamaggiore; il ragazzo è stato ricoverato e sono in corso ulteriori accertamenti sul suo stato di salute, parallelamente i militari hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e i motivi.

In ospedale sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casoria, a seguito della segnalazione pervenuta dai sanitari, come da prassi per casi del genere. Ai militari il giovane, già noto alle forze dell'ordine, non sarebbe stato in grado di fornire elementi più precisi sull'aggressione di cui era stato vittima e nemmeno di riferire il perché; non avrebbe però parlato di rapina, né avrebbe menzionato litigi o altro che avrebbero potuto portare a quello che appare come un raid punitivo.

La sua versione resta per il momento al vaglio degli investigatori, le indagini sono affidate ai carabinieri di Casoria e di Afragola. Il 24enne è stato ricoverato e al più presto dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico per la lesione al rene conseguente al pestaggio ed emersa dagli accertamenti effettuati in nottata; i medici avrebbero comunque escluso il pericolo di vita.