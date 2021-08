Napoli, 20enne in gravi condizioni al Cardarelli dopo un volo di 40 metri da via Petrarca Un ragazzo di vent’anni è precipitato da via Petrarca, sulla collina di Posillipo, finendo in un giardino privato di piazza san Luigi: un volo di 40 metri attutito dalla fitta boscaglia, che ha impedito ferite mortali ma che ha reso anche difficili i soccorsi. Portato in codice rosso al Cardarelli, non aveva con sé i documenti. I soccorritori lanciano l’appello: “Aiutateci a riconoscerlo”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un ragazzo di circa vent'anni è precipitato da via Petrarca, finendo in un terreno privato. Nonostante un volo di quaranta metri, il giovane è sopravvissuto ma è in gravissime condizioni: la sua caduta è stata probabilmente attutita dalla folta vegetazione, che ha impedito che le ferite riportate, seppur gravi, fossero mortali. Il fatto è avvenuto attorno alle 13.10 della giornata di ieri, giovedì 19 agosto: lo ha spiegato l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha lanciato anche un appello per identificare il ragazzo, che a quanto pare non aveva con sé documenti di identificazione.

"Aiutateci a riconoscerlo", spiegano dall'associazione, "indossa una maglietta bianca con un disegno davanti ed un pantaloncino della tuta grigio, addosso aveva un mazzo di chiavi all'interno di un sacchetto di lana". Il giovane, precipitato da via Petrarca in un terreno privato alle spalle di piazza San Luigi, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Napoli e dal personale del 118 intervenuto sul posto: non è stato facile raggiungerlo a causa della fitta vegetazione di rovi, e solo dopo lunghi minuti è stato finalmente soccorso. Stabilizzato, è stato portato stabile e vivo all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova in codice rosso chirurgico per le gravi ferite riportate. Di lui per ora si conosce solo l'età approssimativa, di circa vent'anni, razza caucasica. Non è chiaro se il giovane sia caduto accidentalmente da via Petrarca, che costeggia la collina di Posillipo, oppure se si sia trattato di un gesto volontario. Non risulterebbero al momento passanti che possano aver assistito la scena, con le forze dell'ordine che stanno anche cercando di risalire all'identità del giovane.