Napoletani a Dubai, il sindaco Manfredi chiede alla prefettura se ci sono concittadini in difficoltà

Attacco Usa–Israele in Iran: le immagini da Dubai

Raid missilistico a Dubai, sin dall'immediatezza dell'accaduto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è in stretto contatto con il Prefetto di Napoli Michele di Bari per verificare le necessità dei cittadini napoletani presenti a Dubai per motivi di lavoro, studio o vacanza e rimasti bloccati nella città degli Emirati Arabi Uniti. Il sindaco – si legge in una nota – segue l'evoluzione degli eventi il cui monitoraggio è in capo all'unità di crisi presso la Farnesina.

In queste ore è stata anche rafforzata la vigilanza alla Base Nato di Napoli a Giugliano in Campania, sede dell'Allied Joint Force Command (JFC)-Naples. Quello nel Napoletano è uno dei due comandi strategici operativi del Comando dell'Alleanza Atlantica in Europa. La Naval Support Activity di Napoli ha pubblicato un avviso dove invita «tutto il personale e le famiglie a rimanere vigili. Sebbene al momento non vi siano minacce specifiche o credibili, la vigilanza resta fondamentale per la vostra sicurezza».