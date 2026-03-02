napoli
Napoletani a Dubai, il sindaco Manfredi chiede alla prefettura se ci sono concittadini in difficoltà

Missili su Dubai, Manfredi in contatto con il Prefetto di Napoli Per verificare le necessità dei cittadini napoletani rimasti bloccati negli Emirati Arabi.
A cura di Redazione Napoli
Raid missilistico a Dubai, sin dall'immediatezza dell'accaduto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è in stretto contatto con il Prefetto di Napoli Michele di Bari per verificare le necessità dei cittadini napoletani presenti a Dubai per motivi di lavoro, studio o vacanza e rimasti bloccati nella città degli Emirati Arabi Uniti. Il sindaco – si legge in una nota – segue l'evoluzione degli eventi il cui monitoraggio è in capo all'unità di crisi presso la Farnesina.

In queste ore è stata anche rafforzata la vigilanza alla Base Nato di Napoli a Giugliano in Campania, sede dell'Allied Joint Force Command (JFC)-Naples. Quello nel Napoletano è uno dei due comandi strategici operativi del Comando dell'Alleanza Atlantica in Europa. La Naval Support Activity di Napoli ha pubblicato un avviso dove invita «tutto il personale e le famiglie a rimanere vigili. Sebbene al momento non vi siano minacce specifiche o credibili, la vigilanza resta fondamentale per la vostra sicurezza».

Attualità
