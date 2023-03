Museo Archeologico Napoli, le associazioni contro l’aumento del biglietto: “Sia gratis per residenti” Luigi De Falco, presidente di Italia Nostra, a Fanpage.it: “Il museo è un’attrezzatura pubblica di quartiere, sia gratis per i cittadini”

Proteste delle associazioni a Napoli contro l'aumento del costo del biglietto d'ingresso al Museo Archeologico Nazionale. Il prezzo del ticket intero da sabato scorso è aumentato di 4 euro, passando da 18 a 22 euro. Il biglietto intero base è valido per due giorni. Per l'associazione ambientalista Italia Nostra, però, “l'accesso al Museo Archeologico dovrebbe essere invece gratuito per i residenti”.

Italia Nostra: "Il museo è attrezzatura pubblica di quartiere"

A spiegare la proposta a Fanpage.it è l'architetto Luigi De Falco, presidente di Italia Nostra Campania, ed ex assessore all'Urbanistica della giunta De Magistris: “Il museo – afferma De Falco – è definito "attrezzatura di interesse comune" dal decreto 1444/68. È quindi considerato una attrezzatura pubblica di quartiere, ovvero una dotazione basilare per i residenti, al pari del verde, degli spazi per lo sport e della scuola dell'obbligo. I biglietti devono essere dunque gratuiti anche per i residenti a prescindere da età, reddito e condizione sociale”.

Il costo del biglietto intero, che è nominativo, è aumentato a partire da sabato, in corrispondenza dell'apertura della mostra su Lucio Dalla. Una cifra, quella stabilita in 22 euro, che è di poco inferiore a quella dell'abbonamento annuale che costa 25 euro e dà tantissimi vantaggi, come l'accesso illimitato per 365 giorni e sconti per accompagnatori. La possibilità di poter visitare il Museo per due giorni consecutivi, peraltro, anche se non viene incontro ai cosiddetti turisti "mordi e fuggi" che potrebbero essere poco tentati dalla possibilità di sfruttarla, può essere utile, invece, per tanti residenti e appassionati.