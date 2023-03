Museo Archeologico di Napoli, il biglietto aumenta a 22 euro, è polemica: “Costa più del Louvre” Il prezzo del ticket di ingresso è passato da 18 a 22 euro, ma si avranno a disposizione due giorni per visitare il museo. L’abbonamento annuale costa solo 25 euro. Foa (Agenzie Viaggi): “Giusti gli aumenti se si offrono più servizi e di qualità”

A cura di Pierluigi Frattasi

Aumenta il costo del biglietto per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Da sabato scorso, il prezzo del ticket di ingresso è salito da 18 a 22 euro, ma si avranno a disposizione due giorni – non più uno solo – per visitare il museo che custodisce i tesori della civiltà classica greco-romana. Il biglietto, che è nominativo, è aumentato a partire da sabato, in concomitanza con l'apertura della mostra su Lucio Dalla. Una cifra per il biglietto di ingresso che non è molto lontana da quella dell'abbonamento annuale che costa 25 euro e dà tantissimi vantaggi.

La polemica: "Costa più del Louvre e del Colosseo"

Il Mann ha avuto una crescita straordinaria negli ultimi anni, arricchendo la sua offerta culturale anche con tantissime mostre temporanee di grande richiamo – tra le ultime quelle sui gladiatori e sui bizantini – e iniziative prestigiose. Una crescita alla quale si lega però anche l'aumento dei costi di gestione, che le risorse aggiuntive provenienti dagli incassi potranno aiutare a colmare. Sugli aumenti dei biglietti però non mancano le polemiche. "L'ingresso al Museo Archeologico di Napoli costa più del Louvre a Parigi (17 euro) e del Colosseo a Roma (16 euro)", sottolinea l'associazione "Mi riconosci?", movimento che punta a migliorare il lavoro culturale.

Foa (Agenzie Viaggi): "Giusti gli aumenti se si offrono più servizi"

Alcuni tour operator si sono lamentati per gli aumenti dei ticket. Ma c'è anche chi è d'accordo con la revisione dei prezzi. Per Cesare Foa, presidente dell'Adv Agenzia Viaggi dell'Unione Industriali di Napoli – se si hanno servizi si devono pagare. Molti musei all'estero costano di più. È giusto che anche Napoli possa pensare di rivedere i biglietti. Se molti tour operator non hanno ancora comprato i biglietti pur avendo venduto i pacchetti, è grave. Non si può aspettare l'ultimo minuto per comprarli. Ma se hanno incassato i soldi, non vedo quale sia il problema".

Al Mann abbonamento annuale a 25 euro

Le critiche riguardano soprattutto l'aumento del ticket per i turisti occasionali, i visitatori mordi e fuggi che si trattengono in città di solito per circa 3 giorni, e non dedicano più di una giornata alla visita dei musei. Bisogna dire, d'altra parte, che le tariffe del Mann restano comunque molto competitive. L'abbonamento annuale OpenMann costa solo 25 euro, per esempio, garantisce ingressi illimitati per 365 giorni dall'attivazione, comprese le mostre, e fornisce anche alcune agevolazioni, come lo sconto del 50% per l'accompagnatore. Tra le tariffe agevolate c'è anche la family che costa 40 euro e garantisce l'accesso a 2 adulti.