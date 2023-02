Muore soffocato da boccone di carne mentre è al ristorante con la famiglia: tragedia a Serino Sul posto sono arrivate tre ambulanze, ma il 56enne napoletano è deceduto, nonostante le manovre salvavita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Muore soffocato da un boccone di carne mentre sta pranzando assieme ad amici e parenti al ristorante. Tragedia a Serino, in provincia di Avellino, dove un uomo napoletano di 56 anni è deceduto oggi pomeriggio in un locale della ristorazione. Inutili i tentativi di soccorso sia da parte di chi era presente nel locale che del personale sanitario giunto sul posto con tre ambulanze. Una tranquilla gita in famiglia, purtroppo, si è trasformata improvvisamente in un incubo.

L'incidente all'interno del ristorante

L'incidente è avvenuto attorno all'ora di pranzo, verso le 15,30. L'uomo, che faceva parte di una comitiva proveniente da Napoli, stava pranzando assieme ai suoi commensali, quando, per motivi ancora da chiarire, una porzione di carne gli avrebbe improvvisamente ostruito le vie aeree impedendogli di respirare.

Sul posto 3 ambulanze del 118

Il 56enne in difficoltà è stato subito soccorso dagli altri commensali, mentre sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118, una delle quali dotata di apparecchiature specifiche per la rianimazione, allertate dal gestore del ristorante. Purtroppo, però, i tentativi di rianimarlo non sono serviti. Il personale sanitario gli ha praticato le manovre salvavita e un prolungato massaggio cardiaco. Ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo purtroppo è deceduto, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato i rilievi del caso. La tragedia ha sconvolto amici e familiari, davanti ai quali si è consumato il terribile dramma. Molto scosso anche tutto il personale del ristorante.