in foto: Mario Zingone

Scontro tra un'automobile ed una motocicletta a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano: nell'impatto, ad avere la peggio è stato il guidatore della moto, che è rimasto ucciso praticamente sul colpo. La vittima è Mario Zingone, giovane chef di 36 anni, originario di Angri. Nulla da fare per lui: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto: i sanitari del 118 giunti sul luogo dell'incidente non hanno potuto fare altro che constatare la sua morte. Zingone era molto conosciuto anche perché chef presso un noto ristorante della zona, il "Bagatto" di Pagani: lascia la moglie e quattro figli piccoli.

Nell'impatto sono rimaste ferite anche le due persone che viaggiavano nell'automobile: si tratta di un uomo, originario di Pompei, che era alla guida della vettura e che avrebbe riportato ferite lievi. Ricoverata anche l'altra ragazza che viaggiava assieme a lui come passeggera: entrambi si trovano ora al nosocomio di Scafati, ma non sarebbero in pericolo di vita, sebbene le condizioni di lei appaiano più gravi di quelle dell'uomo. L'impatto è avvenuto tra via Pepe Quarto e via Albanese, in pieno centro a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. In tanti hanno ricordato il giovane chef Mario Zingone sui social. Anche l'Associazione Italiana Sommelier della Campania, nella persona del presidente della sezione salernitana Nevio Toti, ha voluto ricordarlo, con un post su Facebook: "Il Delegato Nevio Toti e l'AIS Salerno esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa dello chef Mario Zingone e si stringono partecipi alla famiglia e a tutto lo staff del ristorante "il Bagatto" di Pagani".