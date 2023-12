Muore di cancro a Napoli, la lettera della figlia a medici e infermieri: “Grazie per l’affetto e l’umanità” La donna è deceduta dopo 3 anni di terapia presso l’Ospedale del Mare. La lettera della figlia per ringraziare medici e infermieri: “Ha vissuto grazie al vostro affetto”

A cura di Pierluigi Frattasi

Muore di cancro al seno dopo 3 anni di terapia presso l'Ospedale del Mare di Napoli. La figlia scrive una lettera a medici e infermieri per ringraziarli: "Grazie per l'affetto e l'umanità. Se mamma è riuscita a vivere fino a stamattina è stato merito vostro, oltre che della terapia". La donna, purtroppo, si è spenta all'età di 75 anni, a casa, con la vicinanza dei suoi cari. La lettera della figlia, indirizzata all'UOC di Oncologia dell'Ospedale del Mare, è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell'Asl Napoli 1 Centro.

La lettera della figlia a medici e infermieri

Ma cosa scrive la figlia nella lettera al personale sanitario dell'Ospedale del Mare? Le lettera è firmata da tutta la famiglia della donna, che ha voluto ringraziare il personale per il lavoro svolto, non solo per la professionalità, ma soprattutto per l'empatia e l'umanità, che spesso sono un ingrediente determinante per affrontare anche una lunga e dolorosa malattia con dignità e serenità.

Ecco il testo integrale:

Rivolgo questo breve messaggio alla dolcissima dottoressa Anna Diana e a tutti i suoi colleghi e colleghe , infermiere e infermieri che in questi tre anni hanno seguito e assistito mia madre. Ringrazio Dio per aver trovato un' equipe di grande professionalità, umanità e competenza, che ha saputo motivare mamma quando era depressa; ha saputo strapparle un sorriso quando sul viso scendevano solo lacrime; ha saputo dare speranza quando tutto sembrava ormai perso; quando ha usato dolcezza nonostante la realtà fosse cruenta.Se mamma è riuscita a vivere fino a stamattina è stato merito, in parte della terapia, ma ancor di più, del vostro immenso affetto e empatia dimostrata. Non cambiate mai, siete fantastici!Con affetto, stima e grande riconoscenza.