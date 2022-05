Multe a distributori di benzina e gpl nel Salernitano: non comunicavano i prezzi al Ministero Multe in tutta la provincia di Salerno per distributori di benzina che non dichiaravano i propri pezzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Scoperti anche impianti abusivi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Raffica di multe in tutta la provincia di Salerno dopo i controlli della Guardia di Finanza nelle locali stazioni di rifornimento. Diverse le irregolarità riscontrate, molte delle quali relative proprio al caro carburante, visto che alcune di queste non comunicavano i prezzi esposti al Ministero dello Sviluppo Economico. I controlli hanno riguardato diversi distributori tra l'agro nocerino-sarnese e il Vallo di Diano.

Non comunicavano il prezzo al Ministero, multati 21 distributori

In totale, sono state 32 le multe delle Fiamme Gialle, e 21 di queste riguardano proprio la mancata comunicazione dei prezzi dei carburanti in vendita presso di loro al Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre, in altre occasioni si è scoperto che i cartelloni che esponevano il prezzo dei carburanti erano messi in ordine sbagliato (quello obbligatorio, infatti, prevede che dall'alto verso il basso ci siano i prezzi di gasolio, poi benzina, quindi Gpl ed infine metano: una prassi anche per facilitare i consumatori). Le multe per i distributori sanzionati arrivano fino a tremila euro, ma per nessuno di essi è stata disposta la chiusura né la sospensione dell'attività.

Sequestrate anche tonnellate di carburanti

Diverso invece il discorso per alcuni impianti sequestrati immediatamente, in quanto senza alcuna autorizzazione: sono 8 quelli di erogazione ad uso privato, con 3.600 litri di carburante per autotrazione e altri 3.300 litri di gasolio ad uso agricolo. Sequestrate anche tre cisterne senza certificati di conformità con tanto di distributore vero e proprio, e 4.913 litri di gasolio per autotrazione contenuti all'interno. Altri 2.577 litri di gas gpl stoccati in 164 bombole sono stati sequestrati invece ad un rivenditore al dettaglio di gas per uso domestico, perché eccedenti il limite massimo previsto dalla legge.