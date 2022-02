Movida Napoli, i divieti saranno permanenti: in arrivo nuove limitazioni su orari baretti Il sindaco Gaetano Manfredi: “Nuovo regolamento sulla limitazione degli orari di vendita degli alcolici e sul tema della musica all’esterno”

A cura di Pierluigi Frattasi

In arrivo nuove regole a Napoli sulla movida notturna, questa volta permanenti, dopo l'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi, valida solo fino a giugno. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino, a margine della riunione del consiglio comunale sulla sicurezza in città: "Nel nuovo regolamento ci saranno delle misure permanenti – spiega – Interverremo principalmente sulla limitazione degli orari di vendita degli alcolici e sul tema della musica all'esterno". Intanto, anticipa possibili correttivi all'ordinanza attualmente in vigore, che prevede la chiusura dei baretti all'1 di notte nei feriali (dalla domenica al giovedì) e alle 2 il venerdì, il sabato e nei festivi.

De Iesu: "Nuove regole per tutta la città"

Altra novità del regolamento sulla movida è che, a differenza dell'ordinanza valida solo per alcune zone della città, il regolamento, invece sarà esteso a tutto il capoluogo, anche se ci potranno essere delle differenziazioni per i quartieri. Sulla questione della malamovida è intervenuto in consiglio comunale l'assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, "fenomeno – ha sottolineato – che si è evoluto nel tempo e che si concentra in pochi giorni e luoghi della città".

"L’ordinanza – ha concluso De Iesu – che è stata emanata è arrivata dopo i fatti criminosi avvenuti nelle ultime settimane e alla luce della constatazione che l'intrattenimento spesso si lega all'abuso di alcol. I giovani hanno diritto di divertirsi ed essere liberi, ma l'amministrazione ha ritenuto di intervenire fissando orari di chiusura per raffreddare le tensioni che si ripetevano nei giorni di maggiore affluenza. L’ordinanza è un provvedimento contingibile ed urgente che avrà una durata limitata a quattro mesi, nel frattempo si lavorerà ad un regolamento sulla movida che sarà poi verificato, eventualmente modificato e approvato dal consiglio".

L'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato ha spiegato che:

"l’ordinanza è frutto di un percorso di ascolto di tutti i rappresentanti degli interessi coinvolti. L’attività di ascolto e confronto continuerà nella consapevolezza delle sofferenze delle categorie produttive già messa a dura prova dalla pandemia". L'assessora ha proposto di "creare un gruppo di lavoro misto giunta-consiglio per la stesura di un regolamento condiviso sulla movida per arrivare a definire un'idea di divertimento che non si basi sullo sballo e proponga ipotesi di delocalizzazione del divertimento. Saranno organizzati anche eventi turistici e culturali partendo dalla musica, perché Napoli sarà capofila delle città coinvolte nella Festa della Musica del 21 giugno".

La vice sindaca Mia Filippone, infine, ha definito: