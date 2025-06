Motoscafo in fiamme a Procida, salve le 12 persone a bordo A fuoco una imbarcazione a Procida (Napoli), a poca distanza dal porto di Marina Grande; i 12 occupanti salvati da altre barche e dalla Capitaneria di Porto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

Frame dai video pubblicati sui social dell'incendio sul motoscafo a Procida

Un motoscafo di otto metri circa di lunghezza è andato a fuoco a Procida (Napoli), a poca distanza dal porto principale di Marina Grande; le 12 persone a bordo sono tutte illese, sono state soccorse e trasportate a terra dalla Capitaneria di Porto e da altre imbarcazioni che si trovavano in zona. È successo nel pomeriggio di oggi, 2 giugno, le cause del rogo sono in fase di accertamento ma, stando alle prime informazioni circolate, l'incidente potrebbe essere riconducibile ad un guasto della imbarcazione. Le fasi dei soccorsi sono state riprese anche da alcuni video pubblicati sui social.

In uno dei video, probabilmente estratto di una diretta su TikTok e girato da un'altra imbarcazione, si vede il motoscafo completamente avvolto dalle fiamme; chi riprende avvisa che le persone a bordo sono già scese tutte. L'incendio ha divorato il natante in una manciata di minuti, per l'incolumità dei passeggeri è stata fondamentale la tempestività dei soccorsi.

I primi ad intervenire sono stati gli equipaggi di altre imbarcazioni che erano ormeggiate nelle vicinanze e che si sono avvicinate per fornire aiuto, poco dopo è arrivata la motovedetta Cp 807 della Capitaneria di porto di Ischia che, sotto il coordinamento radio della Direzione marittima di Napoli, ha monitorato la situazione ed imbarcato uno degli occupanti del motoscafo; gli altri 11 sono stati prelevati dalle altre imbarcazioni private. Sul posto è stata inviata anche una vedetta dei Vigili del Fuoco anche se le condizioni del motoscafo, totalmente distrutto dal rogo e ad un passo dall'affondare, rendono improbabile che possa venire recuperato.