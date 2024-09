video suggerito

Motorini truccati e senza targa a Napoli, raffica di sequestri con i carri gru a piazza del Plebiscito Sequestrati in poche ore decine di motorini senza targa. Mezzi elettrici modificati illegalmente per poter viaggiare senza usare i pedali.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Raffica di multe e sequestri ai motorini truccati e senza targa a Napoli. Blitz della Polizia Locale in piazza del Plebiscito, dove da questa mattina è stato creato un posto di blocco con decine di agenti per contrastare il fenomeno dei motorini elettrici truccati che impazzano nel centro storico. Veicoli a pedali, simili alle bici elettriche e quindi senza obbligo di casco, ma con la forma di scooter e modificati per poter essere condotti a motore, senza pedalare, con l'acceleratore posto direttamente sul manubrio. Mezzi a due ruote peraltro senza targa. Un fenomeno che a Napoli negli ultimi mesi è dilagato, come raccontato anche da Fanpage.it, in particolar modo nella zona dei Quartieri Spagnoli e del Lungomare, tra via Chiaia, via Santa Lucia, piazza del Plebiscito, piazza Trieste e Trento e via Toledo.

Posti di blocco a Palazzo Reale con i carri gru

Una vasta operazione della Polizia Locale è scattata questa mattina, lunedì 16 settembre 2024, e proseguirà per tutta la giornata. I carri gru per le rimozioni sono stati installati in piazza del Plebiscito, a ridosso del Palazzo Reale. Sequestrati in poche ore decine di motorini senza targa. A peggiorare la situazione c'è il fatto che questi motorini sono spesso condotti da ragazzini, minori di 16 anni. Saltano sui marciapiedi, affollati con centinaia di turisti. Fanno lo slalom tra i passanti, tagliando loro la strada. Tra gli sguardi attoniti dei turisti stranieri e dei cittadini. Pratiche sconsiderate che mettono in serio rischio l'incolumità dei conducenti, che in caso di incidenti e cadute possono farsi molto male e rischiare anche la vita.