Moto contro un cancello di ferro, muore un ragazzo di 16 anni in Cilento Incidente in località Tripari, a San Giovanni a Piro, in Cilento: un ragazzo di 16 anni è morto dopo un violento impatto con la moto contro un cancello.

A cura di Giuseppe Cozzolino

un ragazzo di 16 anni è morto a San Giovanni a Piro, in Cilento, dopo essere finito con la propria moto contro un cancello in ferro: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, nonostante la corsa in ospedale è morto poco dopo. I carabinieri di Sapri stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, avvenuto lungo uno strada interpoderale, in località Tripari.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era alla guida di una moto di piccola cilindrata questa notte, quando per motivi ancora da accertare avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo violentemente contro un cancello in ferro. L'impatto è stato particolarmente violento: sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno prestato le prima cure sul posto, per poi portare il giovane d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ma per lui non c'è stato niente da fare: troppo gravi le sue ferite, nonostante i tentativi disperati dei medici, il 16enne è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. I carabinieri di Sapri hanno messo sotto sequestro il mezzo e hanno avviato le indagini per capire l'esatta dinamica della vicenda.