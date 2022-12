Moto contro il guardrail, un morto e un ferito: incidente sulla Nola-Villa Literno Violento incidente stradale sulla strada statale 7bis/Raccordo ‘di Terra di Lavoro’. Morto il passeggero di una moto.

Violento incidente stradale sulla strada statale 7bis/Raccordo ‘di Terra di Lavoro’. Il conducente della moto perde il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, e si schianta contro il guardrail, ferendosi gravemente. Il passeggero che era a bordo con lui, a causa dell'impatto, viene sbalzato dal sellino e vola sull'asfalto. L'impatto gli è fatale e muore. L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 18 dicembre 2022, attorno alle ore 16,00, all'altezza del chilometro 0,500 in direzione Strada Provinciale 101/Via Napoli, nei pressi di Villa Literno in provincia di Caserta. A seguito del sinistro, il tratto di strada è stato provvisoriamente chiuso al traffico, fino alle ore 17,30, per consentire i rilievi.

Moto contro guardrail sulla SS 7 Bis

L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto per motivi autonomi e non avrebbe visto coinvolte altre vetture. Ancora da chiarire i motivi per i quali il conducente della moto, di media cilindrata, ne avrebbe perso il controllo. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine, con gli agenti della Polizia Stradale di Caserta, i soccorsi con l'ambulanza del 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione. Nonostante i soccorsi tempestivi, però, purtroppo, per il passeggero della moto non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. La persona è deceduta. Solo attorno alle ore 17,30 il tratto di strada chiuso è stato riaperto al traffico, dopo aver effettuato i rilievi del caso e rimosso il veicolo coinvolto nell'incidente e i detriti dalla carreggiata.