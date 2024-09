Morto un uomo sulla Tangenziale di Napoli, un camion ha travolto un furgone fermo

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Un camion travolge un furgone fermo sul margine della strada sulla Tangenziale di Napoli: nell'incidente stradale è morto un uomo, a quanto apprende Fanpage.it. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma, secondo le prime ricostruzioni, il camion in transito si sarebbe scontrato, per motivi ancora da accertare, con il furgone che invece aveva arrestato la marcia.

Incidente ad altezza Astroni sulla Tangenziale

Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente di quest'ultimo, che purtroppo è deceduto a seguito del violento impatto. L'incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 23 settembre 2024, attorno alle ore 5,30, all'altezza dello svincolo di Agnano Astroni, poco dopo l'area di servizio. Sulla direttrice che da Pozzuoli conduce a Corso Malta, in direzione di Capodichino.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118. Ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Presenti anche i tecnici di Tangenziale, che hanno messo in sicurezza l'area, e gli agenti della polizia giudiziaria e della polizia stradale che stanno conducendo le indagini, acquisendo anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Non è chiara, al momento, quale possa essere stata la causa dell'incidente.

Data l'ora, in strada c'erano poche auto. Saranno le indagini degli investigatori a chiarire quali siano state le cause del sinistro. A seguito dell'incidente sulla Tangenziale si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione. Dopo i rilievi e la rimozione dei detriti del sinistro, il traffico è tornato regolare.