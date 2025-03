Va in monopattino sulla Tangenziale di Napoli: acquisiti i video delle telecamere, sarà multato Uomo su monopattino elettrico viaggia sulla Tangenziale di Napoli. La società a Fanpage.it: “È vietato. Sarà individuato e multato” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Sfreccia in monopattino elettrico sulla Tangenziale di Napoli, l'autostrada A56. La scena ripresa in un video da un automobilista. Nel video si vede un uomo, che indossa una giacca bianca, zainetto e jeans, mentre viaggia sul mezzo smart a due ruote nei pressi dello svincolo dei Camaldoli, a bordo carreggiata. Un'azione pericolosissima, che ha rischiato di mettere in serio pericolo non solo l'autore del gesto, peraltro, come sembrerebbe dalle immagini anche sprovvisto di casco, ormai obbligatorio per questo tipo di mezzi, ma anche tutti gli altri conducenti che frequentano abitualmente l'importate arteria stradale a scorrimento veloce. Il tutto è avvenuto, peraltro, di sera, con il buio, rendendo ancora più agghiaccianti le immagini.

Tangenziale: "Responsabile sarà individuato e multato"

L'episodio risale a poche ore fa. A renderlo noto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) che ha pubblicato il video amatoriale sui proprio canali social ufficiali. “In monopattino sulla Tangenziale di Napoli – si legge nel commento pubblicato da Borrelli a corredo del video – Cose da pazzi…”. L'episodio non è sfuggito alla società Tangenziale di Napoli, che monitora costantemente tutto quello che avviene sull'arteria autostradale partenopea, anche grazie ad una fitta rete di telecamere interne. "Viaggiare in monopattino sulla Tangenziale non è possibile – affermano a Fanpage.it dall'azienda – Il responsabile sarà individuato e multato". Il caso sarà segnalato alla Polizia Stradale, competente per questo tipo di situazioni.

Non è la prima volta, purtroppo, che si verifica un episodio del genere nel Napoletano. Era già accaduto lo scorso 24 dicembre, quando un uomo era stato ripreso in un video mentre viaggiava in monopattino elettrico sulla Strada Statale del Vesuvio, la SS268, già tristemente nota per i tanti incidenti stradali che vi si registrano, purtroppo, ogni anno, tanto da essere soprannominata la "strada della morte".