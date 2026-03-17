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Morto Tonino Apicella, cantante, padre di Mariano, il “menestrello” di Berlusconi

È morto il cantante melodico napoletano Tonino Apicella, lutto nel mondo della musica partenopea.
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A cura di Redazione Napoli
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Addio a Tonino Apicella, cantante e chitarrista napoletano, sulla piazza fin dagli anni Quaranta, noto per numerosi testi e musiche melodiche (non a caso negli anni recenti realizzò una canzone dal titolo "un melodico senza neo", in aperta contrapposizione con le tendenze recenti). Scrivono di lui sui social i tanti che esprimono cordoglio per la sua scomparsa: «Nato nel cuore pulsante di Napoli negli anni Quaranta, Tonino Apicella ha manifestato fin da giovanissimo un talento cristallino. Dotato di una voce calda, pastosa e immediatamente riconoscibile, aveva fatto della chitarra il suo prolungamento naturale». I funerali si terranno a Napoli nei prossimi giorni.

Tonino Apicella è il papà di un altro volto noto della musica melodica classica partenopea, quel Mariano Apicella diventato noto come «menestrello» di Silvio Berlusconi, invitato a tutte le cene in cui il fu premier e capo di Mediaset voleva esibirsi con le sue canzoni napoletane e con accompagnamento di chitarra.

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