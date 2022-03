Morto titolare della Leoncino Viaggi: investito da autobus della sua ditta a Casoria Annibale Leoncino, titolare della Leoncino Viaggi, è deceduto stamattina a Casoria (Napoli): è stato investito da un autobus della sua azienda in manovra.

A cura di Nico Falco

Annibale Leoncino, titolare della Leoncino Viaggi, 65 anni, è deceduto nella mattinata di oggi, 23 marzo, a seguito di un incidente avvenuto nel piazzale della sua società di trasporti, a Casoria, in provincia di Napoli; l'uomo è stato investito da un autobus turistico della sua azienda, guidato da un dipendente che stava parcheggiando.

La tragedia in via Martiri d'Otranto, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per la ricostruzione e i rilievi del caso e per l'avvio delle indagini volte ad accertare le eventuali responsabilità. Secondo quanto appurato dai militari l'imprenditore sarebbe stato investito da un dipendente di 31 anni, che stava effettuando le manovre di parcheggio del mezzo pesante; il giovane non si sarebbe accorto della presenza del titolare e lo avrebbe travolto, ferendolo gravemente.

Subito sono stati allertati i soccorsi e Leoncino è stato trasferito in ambulanza dal 118 presso l'ospedale di Frattamaggiore, dove però è deceduto poco dopo per le ferite riportate. Nel corso delle verifiche sul luogo dell'incidente è stato accertato che l'autobus era regolarmente assicurato; il mezzo è stato sequestrato in vista dei successivi accertamenti. Il 31enne alla guida, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcolici o stupefacenti.

La salma dell'imprenditore 65enne è stata sottoposta a sequestro per l'autopsia, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'uomo era molto conosciuto nell'area a nord di Napoli per la sua attività: la sua azienda, tra le principali del settore, si occupa da anni di trasporto turistico e scolastico.