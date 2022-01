Morto titolare del ristorante Quagliarella di Monteforte Irpino, Canonico trovato senza vita in cucina È morto Andrea Canonico, proprietario del ristorante Quagliarella di Monteforte Irpino; l’uomo trovato senza vita nella cucina, si sarebbe suicidato. Indagini dei carabinieri in corso.

A cura di Nico Falco

È stato trovato senza vita stamattina Andrea Canonino, 53 anni, storico ristoratore di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, proprietario del ristorante Quagliarella, molto noto in zona. Il corpo è stato scoperto nella cucina intorno alle 10 di oggi, 7 gennaio, dai dipendenti; immediati i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini; al momento l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è quella del gesto intenzionale, il 53enne si sarebbe quindi suicidato.

La notizia si è diffusa rapidamente nel comune dell'Avellinese; oltre che come ristoratore, Canonino era anche un apprezzato docente di educazione fisica; lascia la moglie e due figli. In queste ore sono molti i messaggi di cordoglio affidati ai social, sia dai residenti di Monteforte Irpino sia dai semplici clienti che, negli anni, erano stati clienti del ristorante e avevano conosciuto e apprezzato Canonico. Tra i post, quello del club di calcio Monteforte Irpino: