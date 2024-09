Morto Sante Marsili, campione mondiale della pallanuoto: “Era tra i più forti di sempre”. Lutto a Napoli

Lutto nel mondo dello Sport a Napoli per la scomparsa di Sante Marsili, ex pallanuotista, morto a 73 anni. Il cordoglio di Comune e Città Metropolitana.

Addio a Sante Marsili, napoletano, tra i giocatori di pallanuoto più forti di sempre. Campione del mondo a Berlino Ovest nel 1978 ed argento olimpico a Montreal nel 1976 e Collare d'oro al merito sportivo. Nella sua lunga carriera ha giocato con la Rari Nantes Napoli, la Canottieri Napoli (vincendo uno scudetto e la Coppa Italia), la Fiat Torino e il Pescara (alzando un'altra Coppa Italia). Il grande atleta è morto nella giornata di ieri, all'età di 73 anni. Lutto a Napoli, dove l'ex pallanuotista era molto amato e stimato. Tantissimi i messaggi di condoglianze dal mondo delle istituzioni alla famiglia per la grave perdita, alla moglie Olimpia, ai figli Elios e Mario, al fratello Mino.

"Profondo cordoglio da parte dell'Amministrazione comunale" è stato espresso dall'assessore allo Sport Emanuela Ferrante, della giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi:

"Una carriera brillante, un grande campione che ci lascia. Sarà nostra cura ricordare il suo nome ed il suo talento e lavorare, sempre più intensamente, affinché la città di Napoli possa avere tanti altri campioni come lui. La sua vita dedicata allo sport nelle acque della nostra Partenope, l'esperienza straordinaria ai mondiali con il Settebello, lo scudetto e la Coppa Italia e la passione perenne per i giovani della sua amata città! Un campione di vita che non dimenticheremo mai. Ci stringiamo in un caloroso abbraccio al dolore dei suoi cari".