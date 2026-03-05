Morto Roy Boardman, storico Prof universitario e direttore del British Council: “Era un inglese-napoletano”

Lutto a Napoli per a morte di Royston James Boardman, Roy per gli amici, romanziere, poeta, illustre letterato, storico professore universitario di inglese all'Università L'Orientale di Napoli e direttore per 20 anni del British Council, uno degli istituti di lingua straniera più prestigiosi della città. Il docente è scomparso il 22 febbraio scorso, all'età di 89 anni. L'ateneo napoletano ieri, mercoledì 4 marzo, ha voluto dedicare un ricordo al suo storico docente, per molti anni professore a contratto di lingua inglese.

Il ricordo dell'Università L'Orientale: "Napoletano d'adozione"

"Napoletano d’adozione (dal 1965) – scrive L'Orientale – il prof Boardman aveva non solo una sincera vocazione per l’insegnamento, esercitata con entusiasmo e generosità, bensì anche una cultura sconfinata, e una passione vibrante per la letteratura e l’arte, che ben ha saputo trasmettere a quanti hanno avuto la fortuna e il privilegio di ascoltare le sue lezioni. Direttore del British Council di Napoli per 20 anni (1975-1995), fondatore della St. Peter’s School di Napoli (1997), membro del Consiglio d'Amministrazione dell’ente di beneficenza britannico “The Lady Harriet Bentinck Trust Fund”, presidente dell’Associazione Boardman English da lui fondata nel 2013, Roy era molto fiero del titolo di Member of the Most Excellent Order of the British Empire, che gli era stato conferito dalla Regina Elisabetta II".

Tra le migliaia di studenti di varie generazioni formati da lui in oltre 60 anni di carriera, molti sono diventati a loro volta docenti presso accademie di lingua, scuole di ogni ordine e grado, e università. Boardman è stata una istituzione nel mondo accademico e degli amanti della lingua inglese a Napoli. "Autore di svariati testi sull’insegnamento –con metodi pionieristici– della lingua e letteratura inglese, per i tipi di Cambridge University Press e Oxford University Press, romanziere e poeta, scrittore del mese di gennaio 2026 della rivista The People’s Friend (dove ha pubblicato di recente alcuni racconti brevi), fino a pochi giorni prima di morire stava lavorando alla sua seconda autobiografia dopo Honky Tonk (2017)".

“Roy Boardman – lo ricorda l'ateneo – ha iniziato la sua vita lavorativa nel 1953 come giovane bibliotecario a Londra e si è circondato di libri fin da allora. Ha pubblicato per la prima volta all’età di 16 anni, ha scritto racconti e poesie per tutta la sua vita, e nei suoi 57 anni come docente e formatore di docenti ha incoraggiato i giovani a mettere in relazione la vita con la letteratura e a usare la scrittura creativa come uno strumento per comprendere sé stessi e i rapporti con gli altri. La comunità dell’Orientale lo ricorda con profondo affetto, stima e ammirazione".

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la sua scomparsa: "Salutiamo con grande tristezza – scrive il St. Peter's ELC Cambridge IT888 – il nostro Fondatore Roy Boardman. Una guida, un esempio e una fonte di ispirazione per tutti noi. Con lui, un pezzo della St. Peter’s è andato via. Il suo insegnamento resterà vivo nelle persone che ha formato e nei valori che ha saputo trasmettere. Alla sua famiglia va il nostro più sentito abbraccio e la nostra vicinanza in questo momento di dolore. RIP Roy. We will miss you".