Morto operaio di 53 anni, era caduto da un'impalcatura a Portici L'operaio 53enne stava lavorando in un negozio a Portici, quando è caduto. Operato all'Ospedale del Mare, è morto dopo 7 giorni. Salma sequestrata, disposta autopsia.

A cura di Pierluigi Frattasi

È morto dopo una settimana di agonia l'operaio di 53 anni caduto da un'impalcatura domenica scorsa, 27 ottobre 2024, mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione di un negozio a Portici, in provincia di Napoli. Il lavoratore, originario del Ghana e regolare sul territorio italiano, era stato subito soccorso e portato in ospedale per una emorragia cerebrale. Al momento non era sembrato in pericolo di vita, ma le sue condizioni, purtroppo, si sono aggravate nel corso dei giorni, fino al decesso, sopravvenuto ieri, venerdì 1 novembre 2024. Salma sequestrata e disposta autopsia.

Ricoverato e operato all'Ospedale del Mare, morto dopo 7 giorni

Nonostante le cure mediche prestategli presso l'Ospedale del Mare, il 53enne non ce l’ha fatta. È morto ieri sera per le lesioni riportate. La Procura della Repubblica di Napoli ha disposto il sequestro della salma. Nelle prossime ore si svolgerà l'esame autoptico, come da prassi, per acquisire ulteriori elementi atti ad accertare le cause della morte. Si tratta dell'ennesima morte bianca in Campania. L'incidente sul lavoro era avvenuto domenica scorsa.

Stava lavorando in un negozio, locale sequestrato

L'operaio stava lavorando nel negozio. Si trovava su un'impalcatura mobile a 3 metri di altezza, quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto. L'impatto è stato molto violento e il 53enne ha riportato una emorragia cerebrale. Trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per riassorbire l'emorragia. Sul posto si erano recati immediatamente i Carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che avevano sequestrato il locale. Mentre le indagini erano state affidate alla compagnia di Torre del Greco.