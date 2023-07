Morto nell’esplosione in tangenziale, manifestazione per Fulvio a San Giorgio a Cremano Manifestazione a San Giorgio a Cremano per Fulvio Filace, il 25 morto nell’esplosione di un’auto sulla Tangenziale di Napoli. I familiari chiedono giustizia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La manifestazione per Fulvio Filace. Foto / Fanpage.it

Familiari e amici di Fulvio Filace sono scesi in strada a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, per chiedere giustizia per il 25enne, morto nell'esplosione di un'automobile sulla Tangenziale di Napoli assieme ad una ricercatrice del Cnr di 65 anni, Maria Vittoria Prati. Il corteo è partito attorno alle 20 da Villa Bruno, con in testa Maria Rosaria e Salvatore, i genitori di Fulvio, ed il sindaco Giorgio Zinno. Ma tanti i semplici cittadini che si sono uniti alla manifestazione, che ha raggiunto anche casa di Fulvio.

La manifestazione per Fulvio Filace. Foto / Fanpage.it

"Questo momento lo abbiamo voluto non solo per ricordare Fulvio come cittadino e parte di una comunità", ha commentato Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, "ma per chiedere giustizia". Anche Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, ha spiegato: "Chiediamo verità e giustizia per un ragazzo di 25 anni che non doveva morire. In nome di Fulvio sono qui e sarò fino in fondo al vostro fianco e alla comunità di San Giorgio".

Tanti anche gli amici presenti alla manifestazione oltre ai familiari. "Aveva un senso del dovere che un po' invidiavo", ha detto uno di loro, che ha ribadito come "cammineremo insieme nel ricordo di Fulvio ma con tantissime domande. Domande che sono sicuro avranno una risposta. E camminiamo con la speranza che nessuno più debba perdere la vita in questo modo", ha concluso uno degli amici di Fulvio presenti alla manifestazione. Intanto, proseguono le indagini della Procura di Napoli sulla tragedia che ha portato alla morte di Fulvio Filace e Maria Vittoria Prati.