Fiaccolata per Fulvio Filace a San Giorgio a Cremano oggi 3 luglio, corteo con amici e famiglie Il corteo partirà alle ore 20,00 da Villa Bruno. Il sindaco Giorgio Zinno: “Giustizia per Fulvio”

A cura di Pierluigi Frattasi

Si terrà stasera a San Giorgio a Cremano la fiaccolata per ricordare Fulvio Filace, il tirocinante di 25 anni, studente universitario dell'Università Federico II di Napoli, vittima del terribile incidente stradale avvenuto il 23 giugno scorso con un'auto sperimentale esplosa in Tangenziale a Napoli. Il corteo con amici e famiglie del giovane laureando in Ingegneria Meccanica, partirà da Villa Bruno alle ore 20,00 di oggi, lunedì 3 luglio 2023. La manifestazione è stata organizzata con il sostegno del Comune di San Giorgio a Cremano, guidato dal sindaco Giorgio Zinno, per chiedere di far luce su quanto avvenuto. Il 10 luglio prossimo, invece, alle ore 16,00, ci sarà una cerimonia commemorativa all'Archivio di Stato di Napoli, Sala Filangieri, per Maria Vittoria Prati, la ricercatrice 66enne, altra vittima dell'incidente: ci saranno i professori di Ingegneria e i colleghi ricercatori del CNR.

Zinno: "Giustizia per Fulvio"

La fiaccolata silenziosa di oggi è stata annunciata dal sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che in un post scrive: