Una messa per ricordare Fulvio Filace, studente morto nell’esplosione sulla Tangenziale di Napoli un anno fa

È passato un anno dalla morte di Fulvio Filace, studente di Ingegneria all'Università Federico II di Napoli, deceduto insieme alla ricercatrice Maria Vittoria Prati, 66 anni: l'automobile sulla quale viaggiavano – un prototipo ibrido – esplose mentre percorreva la Tangenziale di Napoli il 23 giugno del 2023; dopo circa una settimana in ospedale, il 29 giugno successivo, Filace morì a causa di sopraggiunte complicazioni delle sue condizioni di salute.

Nell'anniversario della sua morte, questa sera, sabato 29 giugno 2024, si terrà una messa per ricordare lo studente 25enne: la funzione si svolgerà nella chiesa di via Sant'Anna, nei pressi di piazza Massimo Troisi, a San Giorgio a Cremano, cittadina della provincia di Napoli della quale Fulvio Filace era originario.

In occasione dell'anniversario della sua morte, Fabio, cugino di Fulvio Filace, gli ha tributato su Facebook un commosso e commovente ricordo:

Ciao Fù, è passato un anno da quando non ci sei più. Come te lo spiego il vuoto che hai lasciato dentro. Come te le spiego le lacrime interminabili, il dolore immenso e i silenzi assordanti. Come ti spiego quei momenti di solitudine ad ascoltare i tuoi messaggi vocali per sentirti più vicino. Un anno dopo fa ancora più male. Ti hanno ucciso, cugino mio. Non sei morto per caso o “in nome della scienza”. Tu però non ci pensare che siamo rimasti noi quaggiù a lottare per farti giustizia. Vivrai in eterno nel cuore di chi ti ha sempre amato e nei ricordi più belli di chi ti è stato accanto. Anche in quel maledetto 29 giugno di un anno fa