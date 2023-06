Morto Michael Shelton, turista americano di 33 anni: era caduto in un burrone a Positano 20 giorni fa Il giovane turista era precipitato lo scorso 23 maggio in un dirupo mentre percorreva il sentiero che da Montepertuso conduce a Positano.

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta Michael Shelton, cittadino statunitense di 33 anni, che lo scorso 23 maggio era precipitato in un burrone mentre si trovava in vacanza a Positano, perla della Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno. Nella giornata di sabato 10 giugno, dopo circa 20 giorni di ricovero, il 33enne americano è morto nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale del Mare di Napoli, dove era stato portato in gravi condizioni di salute.

Ieri la famiglia Shelton, in una nota, ha espresso tutto il suo dolore per la morte dell'amato Michael:

È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di Michael Vito Shelton, avvenuta ieri, 10 giugno 2023. Stava andando bene e progredendo bene, ma un'embolia improvvisa lo ha strappato alla vita. I medici hanno lavorato su Michael per diverse ore, ma non sono riusciti a rianimarlo. Un grande shock per tutti noi, le cui speranze erano riposte nelle notizie sempre migliori che arrivavano. Ci aggrappiamo a tutti i bei ricordi che abbiamo di Michael, per quanto gentile fosse, quanto divertente fosse, quanto amore mostrasse a tutti coloro che incrociavano il suo cammino

La nota prosegue:

Non ci sono aggettivi positivi sufficienti per descrivere adeguatamente chi era Michael come persona. Apprezziamo sinceramente la vostra generosità e tutte le preghiere e i buoni auguri che hanno dato a Michael la forza di lottare fino a questo punto. Non saremo mai in grado di sostituire una persona come Michael. Lo amiamo, ci manca già non sarà mai dimenticato. Vi preghiamo di darci il tempo di piangere come famiglia mentre affrontiamo le emozioni di questo momento difficile. Con amore, La famiglia Shelton

Michael Shelton è caduto in un dirupo di 20 metri

Lo scorso 23 maggio, il turista 33enne stava percorrendo il sentiero che da Montepertuso conduce a Positano. Durante una pausa, Shelton si era appoggiato a un muretto ma, dopo aver perso l'equilibrio, era precipitato di sotto, compiendo un volo di circa 20 metri. Soccorso con una eliambulanza, il 33enne era stato portato in ospedale a Napoli in condizioni di salute giudicate molto gravi.