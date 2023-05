Si appoggia a un muretto, turista precipita in un dirupo a Positano: è grave L’uomo è stato recuperato dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e trasportato con un’eliambulanza all’ospedale del Mare di Napoli.

Grave incidente a Positano, perla della Costiera Amalfitana, dove un turista statunitense è precipitato in un dirupo: le sue condizioni di salute sono gravi. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 23 maggio: da una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo stava percorrendo il sentiero che dal Monte Pertuso conduce a Positano quando si sarebbe appoggiato a un muretto e, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è precipitato di sotto, facendo un volo di circa 20 metri.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno subito richiesto l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, nonché di una eliambulanza con medico, infermiere e tecnico Cnsas a bordo, che si sono calati nel burrone e hanno stabilizzato il malcapitato. Dopo le prime cure, anche con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, e dei carabinieri, i soccorritori hanno provveduto al recupero dell'uomo, reso complesso dalla sua posizione e dalla gravità delle ferite riportate.

L'uomo è stato adagiato a bordo dell'eliambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverato: le sue condizioni di salute vengono giudicate gravi.