Morto Mauro Giancaspro, per 20 anni direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli Lutto nel mondo della cultura a Napoli per la morte dello storico direttore della Biblioteca Nazionale. Aveva 73 anni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel mondo della Cultura a Napoli per la scomparsa di Mauro Giancaspro, storico direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli. Giancaspro aveva 73 anni e per 19 anni aveva guidato la biblioteca cittadina che ha sede al Palazzo Reale. Scrittore, uomo di grande e raffinata cultura e di profonda conoscenza, era anche collaboratore di diversi giornali. Giancaspro era nato il 25 giugno 1949 nella zona di piazza Mercato, a Napoli. Dopo gli studi classici e umanistici, aveva diretto diverse biblioteche in Italia, prima di arrivare alla Nazionale di Napoli. La Biblioteca Nazionale oggi lo ricorda con un post sulla sua pagina Facebook: "Addio a Mauro Giancaspro, per 19 anni Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli – scrive – La Direttrice Maria Iannotti e tutto il personale si stringono al dolore della famiglia".

Lutto nel mondo della Cultura a Napoli

Alla Biblioteca napoletana approdò nel 1995, dopo aver lavorato alla Biblioteca Universitaria di Napoli e poi alla Statale di Cosenza. Nel 2005 ha assunto anche l'interim della direzione della Biblioteca di Bari. Nel corso della sua lunga carriera è stato autore di numerosi volumi: “Leggere nuoce gravemente alla salute”, “Il morbo di Gutenberg” (L’Ancora del Mediterraneo), “E l’ottavo giorno creò il libro” (Cargo), “L’importanza di essere un libro” (liberilibri), “L’odore dei libri”, “Un libro per piacere” (Grimaldi), “Elogio del filobus”, “Elogio della lettera anonima“, “Elogio del recupero” (Pironti), solo per citarne alcuni. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la grave perdita che stanno arrivando in queste ore alla famiglia. Giancaspro aveva festeggiato proprio lo scorso anno i 40 anni di matrimonio con la moglie Vittoria.