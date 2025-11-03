Morto Marco Iazzetta, l’operaio precipitato dal quarto piano a Scampia: era ricoverato da 2 mesi

Morto dopo due mesi di ricovero l'operaio Marco Iazzetta: era precipitato dal quarto al terzo piano mentre lavorava in una palazzina a Scampia il 10 settembre scorso. Purtroppo, il 63enne, regolarmente assunto, è deceduto nella serata di ieri, 2 novembre, all'ospedale “Clinica Villa dei Fiori” di Acerra, in provincia di Napoli. L’incidente, l'ennesima morte bianca sul lavoro in Campania, secondo le ricostruzioni degli investigatori dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini, era avvenuto in una palazzina in costruzione in via A. Labriola LT.H. Sul posto erano subito arrivati i soccorsi con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo aveva trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli: qui, il 63enne era stato ricoverato in terapia intensiva e in prognosi riservata.

L'incidente il 10 settembre a Scampia

L'uomo è stato poi trasferito alla Clinica Villa dei Fiori dove ieri è morto a causa dell’aggravarsi delle condizioni. La salma è stata trasportata presso il reparto di medicina legale del Secondo Policlinico Federico II di Napoli per l’autopsia, che è stata disposta dalla magistratura. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione Napoli Marianella. Già il 10 settembre il cantiere edile era stato sequestrato. Inizialmente, oltre ai carabinieri della stazione Napoli Marianella erano stati coinvolti nelle indagini anche i militari del nucleo operativo della compagnia Vomero e i carabinieri del Nil di Napoli. Sul posto anche l’Asl Napoli 1 UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.