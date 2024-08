video suggerito

Morto Luigi Regina, decano dei librai di Napoli: cultura in lutto I funerali si terranno domani, sabato 17 agosto 2024, alle ore 11,00, presso la chiesa Santa Maria di Costantinopoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio a Luigi Regina, decano dei librai di Napoli, per anni storico titolare della libreria antiquaria Regina di via Costantinopoli 51, a Napoli, oggi portata avanti dal figlio Carlo. La sua libreria è stata un centro di riferimento culturale per tutta la città. Luigi si è spento all'età di 90 anni. In lutto il mondo dell'editoria e della cultura a Napoli. I funerali si terranno domani, sabato 17 agosto 2024, alle ore 11,00, presso la chiesa Santa Maria di Costantinopoli.

Editore, libraio antiquario, Luigi Regina, nella sua lunga carriera, era stato anche nominato Commendatore della Repubblica Italiana per la ricerca di testi rari per le Biblioteche del Quirinale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da editore, promosse la conoscenza della storia del Mezzogiorno e di Napoli.

La sua libreria è stata luogo di incontro di eminenti personalità della cultura. Tra questi, Gerardo Marotta, il professor Antonio Villani, Giovanni Spadolini e l'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la grave perdita.

Gaetano Bonelli, direttore del Museo di Napoli, ha voluto ricordare Luigi Regina con un post su Facebook:

Ho avuto il privilegio di conoscerlo, di frequentare negli anni la sua storica libreria, autentico tempio dello scibile, luogo onirico e magico. Con don Luigi, scompare un altro protagonista della nostra adorata Città, una figura per molti aspetti mitica, che ha contribuito, con l'editoria e la bibliofilia, a diffondere e ad altissimi livelli, il nome di Napoli nel mondo. Ai figli ed alla famiglia tutta, della quale sono da sempre stato considerato parte integrante, giunga il mio più affettuoso e sentito abbraccio.