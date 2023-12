Morto Luciano Bifulco, il macellaio e ristoratore vittima di un incidente: aveva 40 anni Il noto macellaio e ristoratore è morto all’ospedale di Nola a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto questa mattina. Lascia la moglie e i loro tre figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mondo della ristorazione di Napoli, provincia e della Campania tutta è in lutto per l'improvvisa morte di Luciano Bifulco, noto macellaio e ristoratore: Bifulco – 40 anni compiuti soltanto lo scorso 21 novembre – è morto oggi, domenica 24 dicembre, alla Vigilia di Natale, in seguito alle ferite riportate in un incidente che è avvenuto questa mattina, e del quale, al momento, non è ancora chiara la dinamica. Il decesso del 40enne è sopraggiunto all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove era stato ricoverato in seguito all'incidente; Bifulco lascia la moglie e i loro tre figli.

Luciano Bifulco proveniva da una famiglia di macellai e, grazie alla sua dedizione, insieme al fratello, da anni aveva preso in mano le redini dell'attività di famiglia ad Ottaviano, nella provincia di Napoli, dando vita dapprima alla Braceria Bifulco e poi, più recentemente, a Bifulco Exclusive. Non solo l'attività di ristorazione: la qualità della sua carne era nota, tanto da rifornire tantissime attività di ristorazione – anche stellate – in Campania e non solo.

Tanti i messaggi di cordoglio che, nelle scorse ore, sono apparsi sui social network quando la notizia della morte di Luciano Bifulco ha cominciato a diffondersi. "No Luciano, no amico mio, mi si è spezzato il cuore, sto piangendo di brutto, io e Teresa ti volevamo troppo bene" ha scritto, ad esempio, Egidio Cerrone, patron della nota panineria Puok Burger Store a Napoli.