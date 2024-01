Morto l’economista Mariano D’Antonio, lutto nel mondo della cultura e della politica a Napoli D’Antonio, economista, docente universitario ed ex assessore regionale, è morto all’età di 85 anni. Bassolino: “Grande dispiacere”. Manfredi invia telegramma alla famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Addio a Mariano D'Antonio, uno dei maggiori economisti napoletani, illustre esponente del meridionalismo, nonché amministratore pubblico. L'ex professore universitario e assessore regionale è morto ieri, giovedì 4 gennaio 2024, nella sua casa di via Carlo Poerio a Chiaia. Aveva 85 anni. Tra i primi a dare il triste annuncio l'ex sindaco di Napoli e governatore della Campania, Antonio Bassolino, che in un post sul suo profilo Facebook scrive: "Grande dispiacere e tristezza per la scomparsa di Mariano D’Antonio: docente universitario, economista, meridionalista. Mariano è stato assessore con Valenzi sindaco in Comune e assessore con me presidente in Regione. Lo ricordo con stima ed affetto: un abbraccio ai familiari".

Manfredi invia telegramma: "Vicinanza alla famiglia"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha mostrato vicinanza e solidarietà alla famiglia con un telegramma per ricordare la figura di Mariano D'Antonio. Manfredi ha inviato un telegramma anche ai familiari dell'ex ministro prodiano, Giulio Santagata, scomparso oggi all'età di 74 anni. D'Antonio aveva ricoperto l'incarico di Professore ordinario di Economia politica all'Università Federico II di Napoli. Accademico illustre, nella sua lunga carriera aveva insegnato anche all'università a Roma. D'Antonio è stato assessore regionale al Bilancio della giunta regionale della Campania, con Bassolino governatore. Tra i suoi saggi, "Chi ha cancellato la questione meridionale?".