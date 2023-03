Morto il dottor Gianni Iodice, noto oncologo del Pascale di Napoli: il messaggio dell’ospedale Il noto medico è morto improvvisamente, stroncato da un infarto. Tanti i messaggi che sono apparsi sui social quando la notizia della sua scomparsa si è diffusa.

A cura di Valerio Papadia

Il mondo della medicina napoletano è in lutto per l'improvvisa scomparsa del dottor Gianni Iodice, noto oncologo della città, direttore della struttura di terapia adiuvante post-chirurgica dell’Unità di Senologia dell'ospedale Pascale di Napoli. Il dottor Iodice è stato stroncato da un infarto. In memoria del noto oncologo, l'ospedale Pascale, l'Istituto Tumori di Napoli, sui suoi canali social ha scritto:

Oggi ci ha lasciato improvvisamente un collega ma al contempo un caro amico, Gianni Iodice, oncologo direttore della struttura di terapia adiuvante post-chirurgica dell’Unità di Senologia del nostro Istituto. A sua moglie, ai suoi figli e a tutta la sua famiglia le condoglianze da parte di tutti noi del Pascale

Il cordoglio per la morte del dottor Gianni Iodice

Tanti i messaggi che sono apparsi sui social quando la notizia dell'improvvisa morte del noto oncologo ha cominciato a diffondersi. Tanti pazienti del dottor Iodice hanno voluto ricordare il percorso di cura affrontato insieme e l'umanità del medico: "Una notizia di forte impatto. Il mio oncologo. Grazie doc, per tutto quello che hai fatto, e per come lo hai fatto. Mi hai seguito con grande professionalità, in un momento difficile, resterai sempre nei miei ricordi più cari" scrive una paziente.