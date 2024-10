video suggerito

Morto Alfonso Langella, segretario generale Fit Cisl Trasporti della Campania

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel mondo dei trasporti della Campania. Addio ad Alfonso Langella, segretario generale della Fit Cisl Trasporti della Campania. Sindacalista stimato e apprezzato per la competenza e la preparazione, è morto purtroppo oggi, giovedì 24 ottobre 2024. Nel corso della sua lunga carriera e attività sindacale, Langella si era occupato, tra le varie cose, delle difficili e delicatissime vertenze dell'Anm e della Ctp.

Tanti i ricordi commossi che ne danno colleghi e amici. Nino Simeone, presidente della commissione comunale Trasporti di Napoli commenta con dolore: "Ciao Alfò, fratello mio, non ti dimenticherò mai". Mentre Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, aggiunge: "Ci lascia Alfonso Langella. Un combattente, un sindacalista coraggioso, spesso siamo stati su posizioni diverse, ma come accade con tantissimi sindacalisti si crea nel tempo un rapporto di stima ed anche di amicizia, al di la dei ruoli.E’ il bello della vita, essere diversi e rispettarsi. Si combatte ma poi arriva per tutti il momento dell’addio. Per Alfonso è arrivato troppo presto. Dacci una mano anche da li, se puoi".