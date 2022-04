Morte di Anna Borsa, fiaccolata a Pontecagnano per ricordare la giovane uccisa un mese fa Cerimonia alle ore 16 nella chiesa dell’Immacolata, celebrata dal parroco don Antonio Pisani.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una fiaccolata per Anna Borsa ad un mese dalla morte. Pontecagnano Faiano ricorda così, oggi, 1 aprile 2022, la ragazza di 31 anni uccisa il 1 marzo scorso a colpi di pistola dall'ex fidanzato nel salone di bellezza dove lavorava, in via Tevere. Alle ore 16 di oggi, è iniziata la messa di suffragio per Anna, nella chiesa dell'Immacolata, celebrata dal parroco don Antonio Pisani.

La tragica vicenda risale al 1 marzo scorso. Un'aggressione a mano armata da parte dell'ex fidanzato, Alfredo Erra, nel salone da parrucchiere dove Anna lavorava in via Tevere, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. In quella occasione fu ferito anche Alessandro Caccavale, il fidanzato 38enne di Anna, con tre colpi di pistola che lo centrarono alla spalla e ad un polmone, sparati dalla Walther Ppk impugnata da Erra. Ferite gravi, tanto da rendere necessario il dover intubare Alessandro per due giorni. Dopo essere stato estubato, poi, il ragazzo è rimasto ricoverato in terapia intensiva, fino a quando non è riuscito a riprendere le forze e a tornare a casa 18 giorni dopo. "Senza di lei sono morto anch'io", ha poi detto Alessandro al suo rientro in famiglia.

Alfredo Erra, classe 1982, aveva tentato il suicidio subito dopo aver ucciso Anna, sparandosi a sua volta alla testa, ma riuscendo soltanto a ferirsi lievemente. L'uomo è stato poi preso dalle forze dell'ordine.

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha deciso di intitolare ad Anna, vittima di femminicidio, uno spazio pubblico, affinché la sua memoria resti attiva nella cittadinanza. L'iniziativa, partita dal circolo Sinistra Italiana, è stata accolta all'unanimità dal consiglio comunale. Sarà scelto "un luogo significativo e centrale rispetto al territorio".