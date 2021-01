È morta a Napoli Rosalba Cerqua, insegnante di professione, da sempre impegnata nel sociale oltre che nel mondo della scuola. Durante la sua lunga carriera politica ha militato nel Partito Comunista e ha ricoperto le cariche di consigliere comunale a Napoli e di presidente della Circoscrizione Chiaia. Ha fondato la Benvenuta, lega per la Tutela dei Diritti degli Immigrati, ed è ha presieduto la Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia.

A dare l'annuncio della scomparsa è stato Fabio Chiosi, attuale assessore della stessa Municipalità, con un post su Facebook: "È stata il mio presidente quando ero consigliere – ha scritto – seppur politicamente distanti instaurammo un rapporto di stima e fiducia reciproca. Posso dire anche di affetto. Ho appreso tanto da lei. Riposi in pace".

Nelle ore sono molti i messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook per ricordare Rosalba Cerqua, sia per il suo attivismo politico, sia per le sue doti umane. Non solo semplici cittadini, che l'avevano conosciuta e apprezzata, ma anche personaggi della politica locale che con lei avevano condiviso esperienze e battaglie. "Era una cara compagna e una bella persona – ha scritto l'ex governatore della Campania Antonio Bassolino – passo spesso sotto la sua casa e le mandavo sempre un saluto affettuoso e silenzioso: riposi in pace".

"Una donna straordinaria da sempre impegnata in politica con incarichi di prestigio – è il commento del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – è stata l'ultima presidente di centrosinistra ad amministrare la municipalità Chiaia-Posillipo-San Ferdinando, poi consigliera comunale. La ricorderò per la straordinaria attività al servizio della comunità in difesa dei più deboli".