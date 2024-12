Morta la biologa Loredana Assisi, scienziata esperta di riproduzione: lutto alla Federico II

video suggerito

Lutto all'Università Federico II di Napoli per la morte della professoressa Loredana Assisi. L'ateneo ha espresso il proprio cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa della docente di Biologia generale del Dipartimento di Biologia e ricercatrice di Anatomia, Biologia Cellulare e dello Sviluppo Comparate.

Laureata con lode in Scienze Biologiche e Dottore di Ricerca in Biologia Evoluzionistica presso Federico II, si è da sempre interessata al controllo endocrino della riproduzione, studiando in particolare il ruolo dell'apoptosi e dei neuropeptidi nella riproduzione di rettili ed uccelli. Recentemente, la sua attenzione si era focalizzata sulla messa a punto di metodi innovativi per determinare lo stato di salute riproduttiva di specie a rischio di estinzione.

Assisi è stata premiata alla V Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-2023), tenutasi lo scorso ottobre all'Università della Calabria (UniCal), per uno dei tre miglior "Best paper" ed è stata invitata a prendere parte al Comitato Scientifico della Confederazione Mediterranean Life Science Union (MedLIFE).

Nel corso della sua lunga carriera, la docente fridericiana si è contraddistinta per la sua passione per l'insegnamento e per il servizio agli studenti in Commissione Assegnazione Tesi. Mancherà molto anche ai colleghi degli Stati Uniti, dell'India, del Bangladesh, dell'Algeria e dell'Egitto con i quali stava attivamente collaborando negli ultimi anni. "La comunità federiciana – scrive l'Università Federico II di Napoli – si stringe con profonda commozione intorno alla famiglia, ai colleghi, agli allievi e a quanti l'hanno conosciuta ed amata".