Morta dopo aver mangiato una pizza: Gerardina Corsano e il marito dimessi due volte dall’ospedale La 46enne morta nell’Avellinese era stata ricoverata due volte insieme al marito e dimessa. I sospetti sull’olio al peperoncino usato nella pizzeria dove avevano cenato.

A cura di Nico Falco

L’ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino (Avellino)

Gerardina Corsano, la 46enne deceduta martedì 30 ottobre nel "Frangipane" di Ariano Irpino (Avellino), era stata nei due giorni precedenti già visitata e dimessa dallo stesso ospedale insieme al marito, il 52enne Angelo Meninno, quest'ultimo ricoverato nell'ospedale "Cotugno" di Napoli. Emerge dalle indagini sulla vicenda che ha coinvolto la coppia dell'Avellinese, presumibilmente intossicata dal botulino, che potrebbe essere stato contenuto nell'olio al peperoncino con cui i due avevano condito la pizza.

Coniugi intossicati ad Ariano Irpino: muore 46enne, grave il marito

I due avevano cenato sabato sera in una pizzeria di Ariano Irpino. Si erano sentiti male poco dopo, sulla via del ritorno a casa, in contrada Fiumarelle, al confine tra i comuni di Ariano Irpino e Flumeri. Spasmi e vomito, per i quali si erano rivolti al Pronto Soccorso del Frangipane per due volte: erano andati domenica e lunedì ma, dopo una visita, erano stati dimessi. Martedì le cose erano peggiorate e la coppia era tornata nello stesso ospedale. Nonostante gli sforzi dei sanitari la 46enne è deceduta poche ore dopo; il marito è stato successivamente trasferito al "Cotugno" di Napoli.

La Procura di Benevento ha aperto un fascicolo, affidato al pm Marilia Capitanio, l'ipotesi di reato è di omicidio colposo; al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati. In queste ore verrà affidato l'incarico per l'autopsia, le cartelle cliniche sono state già sequestrate con indagini delegate alla Polizia di Stato.

Chiusa la pizzeria, sospetti sull'olio al peperoncino

La pizzeria dove la coppia aveva cenato è stata sottoposta a sequestro. I poliziotti, come da prassi in casi del genere, hanno sequestrato campioni degli alimenti utilizzati sabato sera e l'olio al peperoncino che, secondo il racconto dell'uomo, era stato utilizzato da entrambi i coniugi. L'avvocato Guerino Gazzella, che assiste la titolare dell'attività commerciale, raggiunto da Fanpage.it, nell'esprimere cordoglio e vicinanza per l'accaduto, fa sapere che il ristorante si è mostrato da subito collaborativo e che quella sera hanno cenato circa 80 persone ma non si registrano altri casi di malori.