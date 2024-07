video suggerito

Un operaio con la mano incastrata in un macchinario, un altro con un piede: due incidenti sul lavoro in Irpinia Due operai feriti sul lavoro in Irpinia: il primo è rimasto con una mano incastrata in un macchinario, il secondo con un piede nel carrello elevatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due incidenti sul lavoro si sono verificati quest'oggi in Irpinia: due gli operai feriti in altrettante aziende, fortunatamente in maniera non grave. Su entrambi i casi indagano i carabinieri, mentre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per i soccorsi ed affidare i feriti alle cure dei sanitari del 118. Il primo caso si è registrato in un'azienda di via Provinciale ad Aiello del Sabato: qui un operaio di 40 anni che lavora in una azienda di commercio all'ingresso è rimasto incastrato con la mano sinistra in un macchinario. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e personale del 118 per i soccorsi. Una volta liberato, l'uomo è stato portato presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso, ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale compagnia insieme al personale specializzato dell'Azienda Sanitaria Locale.

Poco dopo, un altro incidente sul lavoro questa volta nel comune di Pratola Serra, lungo la Strada Statale 7Bis: qui un operaio che lavora in un'altra azienda è rimasto incastrato con un piede in un carrello sollevatore mentre scaricava del materiale. Anche in questo caso sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco per disincastrarlo e il personale del 118 con un'ambulanza per i soccorsi. L'uomo è stato a sua volta portato presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso, ma le sue condizioni sembrerebbero ottimali. Due incidenti a distanza di un'ora che riportano in auge il problema della sicurezza sul lavoro in Irpinia, dove poche settimane fa si era verificato, solo ultimo in ordine di tempo, l'incidente in cui perse la vita Domenico Fatigati, operaio deceduto nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra.