Coppia intossicata ad Ariano Irpino: muore la moglie, grave il marito. Avevano cenato in un ristorante Una donna di 48 anni è deceduta e il marito è ricoverato in gravi condizioni ad Ariano Irpino (Avellino); potrebbe trattarsi di intossicazione da botulino.

A cura di Nico Falco

Una donna di 48 anni è morta oggi nell'ospedale di Ariano Irpino mentre il marito, imprenditore agricolo, è ricoverato nella stessa struttura in gravi condizioni; sulla vicenda sono in corso accertamenti, i due avrebbero cominciato a stare male poche ore dopo aver cenato in un ristorante della zona: tra le ipotesi al momento ritenute maggiormente verosimili, quella di una grave intossicazione da botulino.

Le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato locale, guidato dal vice questore Licia Salerno. Stando a quanto ricostruito i due avrebbero mangiato nel ristorante nella serata del 29 ottobre, sabato scorso; domenica mattina avrebbero cominciato entrambi a stare male ma probabilmente non si sarebbero preoccupati troppo, credendo in un malore passeggero. Col passare delle ore, però, la situazione sarebbe peggiorata e questa mattina marito e moglie, in preda agli spasmi, sono stati ricoverati in ospedale.

Alle domande dei sanitari, sono stati loro stessi a raccontare del pasto di sabato sera; si tratta, è bene specificarlo, per il momento soltanto di una ipotesi: ulteriori accertamenti dovranno essere effettuati presso l'attività di ristorazione e verificare anche se altri clienti hanno accusato problemi negli ultimi giorni. Nella giornata la donna è deceduta, nonostante i tentativi dei medici di rianimarla; il marito resta invece ricoverato, le sue condizioni sono giudicate gravi.